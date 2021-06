Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Conférence – Balade – « Les nocturnes de l’art rupestre » Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Conférence – Balade – « Les nocturnes de l’art rupestre » Val-Cenis, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Val-Cenis. Conférence – Balade – « Les nocturnes de l’art rupestre » 2021-07-13 20:00:00 – 2021-07-13 22:30:00 Route de l’Eglise Foyer rural

Val-Cenis Savoie EUR Voici une façon de découvrir l’art rupestre comme vous ne l’aviez jamais vu auparavant. Après la conférence « Archéologie de la Maurienne » direction le Parc des Lozes à Aussois pour une balade nocturne où les gravures vont prendre une toute autre dimension musee.archeologie@hautemaurienne.com dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Val-Cenis Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Cenis Adresse Route de l'Eglise Foyer rural Ville Val-Cenis lieuville 45.26376#6.80725