Conférence: Ayn Manawir, village égyptien Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Conférence: Ayn Manawir, village égyptien Institut National Universitaire Champollion, 18 mars 2022, Albi. Conférence: Ayn Manawir, village égyptien

Institut National Universitaire Champollion, le vendredi 18 mars à 18:00

Conférence assurée par Damien Agut-Labordère (CNRS, UMR Arscan-HAROC Nanterre) Dans le cadre du du cycle de rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une passion française Organisé par Clément Bur (INU Champollion, PLH-ERASME) et Laurent Bricault (Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ERASME), à l’occasion de la célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Le monde rural, celui des villages et des champs, se situe sur une partie encore très largement méconnue du monde pharaonique. Deux siècles d’archéologie égyptienne n’ont en effet permis de mettre au jour qu’une poignée de villages paysans, encore que la très grande majorité d’entre-eux datent, en réalité, des époques hellénistique et romaine. Par chance, les fouilles entreprises par l’IFAO sur le site de Ayn Manawir, dans le sud de l’oasis de Kharga, ont révélé les vestiges d’un établissement villageois des Ve et IVe siècle av. J.-C., ouvrant une fenêtre unique sur la vie d’un village égyptien ordinaire. Auditorium 1, Maison multimédia Ouvert à tous Sur présentation du pass vaccinal Dans le cadre du du cycle de rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une passion française Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Institut National Universitaire Champollion Adresse Place de Verdun, 81000 Albi Ville Albi lieuville Institut National Universitaire Champollion Albi Departement Tarn

Institut National Universitaire Champollion Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Conférence: Ayn Manawir, village égyptien Institut National Universitaire Champollion 2022-03-18 was last modified: by Conférence: Ayn Manawir, village égyptien Institut National Universitaire Champollion Institut National Universitaire Champollion 18 mars 2022 Albi Institut National Universitaire Champollion Albi

Albi Tarn