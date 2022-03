Conférence avec Michelle Brieuc Saint-Connan Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Conférence avec Michelle Brieuc Saint-Connan, 3 avril 2022, Saint-Connan.

Saint-Connan Côtes d’Armor Saint-Connan Conférence sur Geneviève de Gaulle par l’auteure Michelle Brieuc. À 15h, salle de projection du musée.

Au Musée de la Résistance en Argoat. Accès libre à la conférence. etangneuf.asso@orange.fr +33 2 96 47 17 66 http://musee-etangneuf.fr/ Conférence sur Geneviève de Gaulle par l’auteure Michelle Brieuc. À 15h, salle de projection du musée.

