L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), le lundi 7 mars à 18:00

Mathilde Roman est l’auteur de plusieurs essais : _Habiter l’exposition. L’artiste et la scénographie_, _On stage. La dimension scénique de l’image vidéo_ et _Art vidéo et mise en scène de soi_. Elle a aussi co-dirigé l’ouvrage _Corps et images. Oeuvres, dispositifs et écrans contemporains_. La notion d’habiter invite le trouble, le vécu, l’épaisseur sensible dans la conception de l’expérience esthétique et réhabilite les logiques de contagion. Le spectateur est considéré comme un corps vivant et mouvant, comme une sensibilité imprégnée et stimulée dans la rencontre avec des œuvres ouvertes. L’exposition est alors conçue comme un ensemble situé, comme un milieu adressé à des sensibilités affectées, dans lequel la matérialité des espaces est traitée comme un support indispensable. La relation aux lieux, aux contextes, aux spécificités des atmosphères, aux modes de gestion des institutions, et à la dimension de la scénographie dans son ensemble, est réinvestie au sein de processus qui visent à créer des zones de rencontres entre des œuvres et des corps, à créer un continuum de relations et non une accumulation d’hétérogénéités isolées. Cette recherche s’est construite au travers d’une analyse précise d’œuvres et d’expositions, et dans un dialogue avec des artistes de différentes générations. La conférence restituera cette dimension collaborative de l’écriture critique.

