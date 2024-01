CONFÉRENCE avec l’UBO // La quête du Graal : des manuscrits médiévaux au mythe littéraire BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, mercredi 21 février 2024.

Début : 2024-02-21 19:30

Fin : 2024-02-21 21:00

Mercredi 21 février, 19h30

Le Graal représente aujourd’hui un objet mythique et énigmatique, associé à une littérature ou des légendes anciennes où l’on lui prête des sens et des pouvoirs aussi divers que fantaisistes. Mais quelles sont réellement les sources dont nous disposons aujourd’hui et que nous disent-elles ? Hélène Bouget, chercheuse à l’UBO et spécialiste de la littérature médiévale vous invite à le découvrir.

GRATUIT, Places limitées, sans réservation

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère