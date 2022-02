Conférence avec Georges Didi-Huberman L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), 1 mars 2022, Arles.

Documents-sentiments ——————– On prend généralement connaissance de la guerre à travers les documents (photographiques, par exemple) qui la rendent sensible objectivement. Mais qu’est-ce qu’un document subjectif de la guerre ? A l’inverse de l’expérience racontée par Ernst Jünger dans son livre _La guerre comme expérience intérieure_, Svetlana Alexievitch a recueilli les « documents-sentiments » de femmes engagées dans la Seconde Guerre mondiale. Elle montre par là comment les faits d’affects sont aussi des documents pour l’histoire. Georges Didi-Huberman est né en 1953 à Saint-Étienne. Philosophe et historien de l’art, il enseigne depuis 1990 à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris. Avec plus d’une trentaine de livres publiés depuis 1982, il est l’un des théoriciens de l’image les plus actifs dans le paysage contemporain.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, avec passe sanitaire. Port du masque obligatoire.

En 2022 l’École nationale supérieure de la photographie fête ses 40 ans. Pendant toute l’année découvrez des artistes, photographes, philosophes et chercheurs invité.e.s de l’école.

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



