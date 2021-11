Paris Institut hongrois de Paris île de France, Paris Conférence avec Catherine Horel Institut hongrois de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence avec Catherine Horel Institut hongrois de Paris, 30 novembre 2021, Paris.

de 19h30 à 21h

Histoire de la nation hongroise. Des premiers magyars à Viktor Orbán, Tallandier, 2021 Comment la nation hongroise s’est-elle construite ? Pourquoi porte-t-elle une voix différente dans le concert des nations européennes ? Revendiquée comme une « démocratie illibérale » par son Premier ministre, Viktor Orbán, électron libre de l’Europe quand il s’agit de traiter des migrants comme des vaccins, la Hongrie échappe aux grilles de lecture habituelles des pays occidentaux. Au cours de leur histoire, les Hongrois n’ont cessé de questionner leur identité, d’ériger leur souveraineté en dogme. Héritiers d’un royaume fondé en l’An Mille, ils ont été privés de leur indépendance tour à tour par l’Empire ottoman, les Habsbourg et, au XXe siècle, sous l’occupation nazie puis les Soviétiques. Cultivant leur spécificité culturelle, l’originalité de leur langue et de leur histoire, les Hongrois n’ont finalement jamais retrouvé les frontières du royaume fondé par Saint Étienne. Est-ce cet héritage catholique qui met aujourd’hui la Hongrie en porte-à-faux au sein des instances de l’Union européenne ? Catherine Horel, spécialiste de l’histoire de l’Europe centrale, montre combien l’idée de nation en Hongrie a toujours été et est encore aujourd’hui particulièrement sensible. En nous éclairant sur l’histoire longue de la langue, du territoire, des héros, des mythes et des lieux de mémoire de ce pays, elle nous donne les clés de compréhension indispensables de la Hongrie d’aujourd’hui. Catherine Horel est une historienne française, spécialiste de l’Europe centrale contemporaine ; directrice de recherche au CNRS, elle enseigne à l’université Panthéon-Sorbonne. Elle est l’auteure de nombreux livres consacrés à son domaine de spécialité et notamment d’un ouvrage portant sur l’histoire contemporaine de l’Europe centrale (Cette Europe qu’on dit centrale), pour lequel elle a reçu le prix Guizot de l’Académie française en 2010, ainsi que d’une biographie de l’amiral Horthy, publiée en 2014 chez Perrin. Présenté par le directeur de la collection, le professeur Eric Anceau sous forme de questions-réponses avec l’auteur. Entrée libre (avec masque et pass sanitaire)

Institut hongrois de Paris 92 rue Bonaparte Paris 75006

