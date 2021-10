Bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde Conférence avec Barbara Schroeder, artiste plasticienne Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Conférence avec Barbara Schroeder, artiste plasticienne

Musée des Arts décoratifs et du Design, le jeudi 25 novembre à 19:00

**Misterien, une oeuvre de Barbara Schroeder** **présentée à l’occasion de l’exposition Paysans designers** Barbara Schroeder revisite la bouse comme matériau de construction à caractère évolutif et bio-constructible. Ces dalles ou pavés, carrés, rectangulaires ou sphériques, reprennent des formes basiques empruntées à l’architecture. Par association, ils créent des monuments qui deviennent de véritables paraboles esthétiques d’un « habitat-fait-monde ». Son œuvre Misterien interroge la gestion des ressources et les stratégies d’adaptation de l’humain, éveille les limites de notre modernité capitaliste et réveille les mystères des profondeurs du vivant. —- « Barbara Schroeder pose un regard poétique sur les agriculteurs, artisans de la terre. Elle fait des excréments de vache, une marque ancestrale porteuse de mémoire de la relation indispensable entre les êtres vivants et la nature. En la revisitant et en y associant les formes élémentaires empruntées à l’architecture, l’artiste dessine par leurs agencements les fondations d’une structure dont on éprouve peu à peu l’expérience intime : déambulation archéologique tout à la fois contemporaine et symbolique. Par leurs accumulations et leurs compositions, elle crée des singularités rappelant les premiers édifices humains – telles les figures totémiques ou les habitats – faisant de l’archaïque une contemporanéité édifiante. Dans cette oeuvre “Misterien”, Barbara Schroeder confère à cette matière une dimension sacrée et noble : le berceau de la matière première issue de la vie. Elle profile par ce sensible ordinaire ré-interprété du rebut, une parabole esthétique d’un “habitat-fait-monde” circulaire et infini. Attribuant ainsi aux maux de nos sociétés de l’accumulation et du déchet, une autre lisibilité étonnante : leurs prodigieuses valorisations. Elle pose par ces objets de curiosités, le trésor de la symbiose du cycle du vivant. » Caroline Corbal Albessard Docteure & Artiste-chercheure, Membre associée du laboratoire de recherche MICA axe ADS (Art Design Scénographie : figures de l’urbanité), Université Bordeaux Montaigne. Directrice artistique du studio de création et de la galerie Metavilla, Bordeaux. **Gratuit – Sur réservation** artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

Misterien, une oeuvre de Barbara Schroeder présentée à l'occasion de l'exposition Paysans designers

2021-11-25T19:00:00 2021-11-25T20:00:00

