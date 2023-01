Conférence avec Anne Nédélec Lannion, 17 janvier 2023, Lannion .

Conférence avec Anne Nédélec

2023-01-17

La librairie Gwalarn, l’Enssat et la médiathèque Alain Gouriou organisent une conférence d’Anne Nédélec, professeure émérite des sciences de la Terre à l’université de Toulouse.

Spécialiste de la Terre ancienne, Anne Nédélec a publié La Terre et la vie aux éditions

Odile Jacob où elle traite de l’évolution géologique de la Terre, de sa formation à l’apparition des mammifères.

On y découvre comment les changements physiques de notre planète ont rendu possible

la vie et comment celle-ci a en retour modifié l’environnement et même la géologie.

Dans ce cadre, le thème de la conférence sera l’apparition de l’oxygène sur Terre.

À l’issue de la conférence, l’auteure dédicacera son livre.

http://www.gwalarn.fr/

