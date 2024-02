Conférence Autun dans l’Antiquité tardive, prémices d’une ville médiévale Autun, mardi 13 février 2024.

Conférence Autun dans l’Antiquité tardive, prémices d’une ville médiévale Autun Saône-et-Loire

Les nombreuses opérations d’archéologie préventive réalisées ces trente dernières années (plus d’une centaine de diagnostics, fouilles et suivis de travaux) ont profondément transformé notre perception de la ville d’Autun à la fin de l’Antiquité (IIIe-début VIe s.). Alors que dans les années 1990 l’on ne connaissait guère que le tracé d’une enceinte tardive et l’emplacement de nécropoles paléochrétiennes et de certains lieux de culte chrétiens, il est désormais possible de détailler de profondes transformations de la topographie urbaine à partir du courant du IIIe s.

L’assiette occupée se rétracte progressivement, avec des épisodes où le phénomène semble plus intense (seconde moitié du IIIe s. puis milieu du IVe s.) et d’autres, caractérisés par une plus grande stabilité (première moitié du IVe s. notamment). La topographie prend d’abord un aspect en peau de léopard , désormais assez classique dans les villes des Gaules, mais on observe que les indices d’occupation tendent ensuite, à partir des années 350, à se concentrer dans le centre de la ville du Haut-Empire, mais aussi le long des principales rues menant aux portes de l’enceinte du Ier s. et enfin dans la pointe sud de la ville, à l’abri d’un réduit fortifié qui pourrait dater de la seconde moitié du IVe s.

À compter de la seconde moitié des années 360-370, la ville prend un caractère multipolaire qui est peut-être à l’origine de la bipartition spatiale de la ville de la fin du Moyen Âge, s’articulant alors entre un quartier haut concentrant les fonctions religieuses et politiques et un quartier bas à vocation plus clairement économique. Ces tendances, partiellement perceptibles au début des années 2000 (Kasprzyk 2005), ont été confirmées par les opérations archéologiques des vingt dernières années. Elles permettent de préciser le phénomène, tant du point de vue de sa chronologie que de sa dynamique spatiale, mais aussi de mieux définir la nature des occupations dans les différents pôles de la ville tardive.

La conférence sera l’occasion d’un réexamen exhaustif de la documentation récente. Elle s’appuiera, entre autres, sur le SIG du Service archéologique de la ville d’Autun et s’attachera à dépasser le cadre de la carte de répartition, en présentant les contextes et formes de l’occupation ainsi que des ensembles mobiliers permettant de définir les activités des différents pôles. L’espace périurbain (en dehors de l’enceinte du Ier s.), où l’on observe en parallèle une transformation importante de la topographie funéraire, avec l’abandon progressif des principales nécropoles du Haut-Empire et le développement d’un pôle principal dans le quartier de Saint-Pierre-l’Etrier, fouillé en 2020, sera également abordé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 18:30:00

fin : 2024-02-13 20:00:00

Hôtel de Ville d’Autun, salon d’Honneur

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté yannick.labaune@autun.com

L’événement Conférence Autun dans l’Antiquité tardive, prémices d’une ville médiévale Autun a été mis à jour le 2024-02-05 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II