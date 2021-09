Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans CONFÉRENCE / Autour du “Saint Thomas” de Velázquez Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**CONFÉRENCE / Autour du “Saint Thomas” de Velázquez** * **Jeudi 09 septembre à 18h15** Par Corentin Dury, commissaire de l’exposition et conservateur du musée des Beaux-Arts d’Orléans Retrouvez Corentin Dury, commissaire de l’exposition pour une conférence qui vous plongera dans l’univers de Velazquez et de Séville au XVIIe siècle ! Pour la première fois sera reconstituée l’histoire du chef-d’œuvre acquis par le musée d’Orléans au XIXe siècle, sous le nom de Murillo puis réattribué officiellement en 1920 par Roberto Longhi à Velázquez. L’exposition plonge le visiteur dans la matière de l’œuvre et son histoire. De nombreux prêts permettent de réunir les trois apôtres connus de la série dispersée de Velázquez (Orléans, Barcelone, Séville) avec des œuvres parfois inédites permettant de mieux comprendre l’exécution de ces tableaux au carrefour des courants naturalistes européens. CONFÉRENCE Durée : 1H30 / Lieu : Auditorium du musée des Beaux-Arts Présentation du pass sanitaire obligatoire / Port du masque Sans réservation / Inclus dans le billet d’entrée

Retrouvez Corentin Dury, commissaire de l'exposition pour une conférence qui vous plongera dans l'univers de Velazquez et de Séville au XVIIe siècle ! Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

2021-09-09T18:15:00 2021-09-09T19:30:00

