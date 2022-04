Conférence autour du film : I am not your negro Espace Culturel Louis Delgrés Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Conférence autour du film : I am not your negro Espace Culturel Louis Delgrés, 11 mai 2022, Nantes. 2022-05-11

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Conférence animée par Isabelle Inzani, autour du film-documentaire franco-américain du réalisateur Raoul Peck (Canada). Suite à la projection du film, la veille au Cinématographe (mardi 10 mai 2022 à 20h30), Isabelle Inzani, professeure de cinéma et de littérature américaine, présentera l’oeuvre de James Baldwin qui avait pour ambition de retracer l’histoire de l’Amérique dominée par les Blancs, à travers le combat de trois grandes figures des droits civiques : Medgar Evers, Martin Luther King Jr. et Malcolm X, tous plus jeunes que lui et assassinés avant leurs 40 ans. Conférence proposée par Mémoire de l’Outre-Mer, en partenariat avec le Collectif du 10 mai. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com

