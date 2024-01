Conférence « autour du couvent fontevriste de Guesnes » Loudun, vendredi 19 janvier 2024.

Conférence « autour du couvent fontevriste de Guesnes » Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

« Autour du couvent de Guesnes » conférence de Jacques Albert, Philippe Berton et Sylvette Noyelle.

ce prieuré a été un foyer religieux jusqu’à la Révolution. La Guerre de Cent ans et les guerres de Religion ne l’ont point épargné; sera ensuite évoqué le devenir du lieu et des religieuses à la Révolution.

Rue du Relandais

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine mariefracebaustert@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-09