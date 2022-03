CONFÉRENCE AUTOUR DES FEMMES COMPOSITRICES ET SCÈNE OUVERTE Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

CONFÉRENCE AUTOUR DES FEMMES COMPOSITRICES ET SCÈNE OUVERTE Mamers, 19 mars 2022, Mamers. CONFÉRENCE AUTOUR DES FEMMES COMPOSITRICES ET SCÈNE OUVERTE Espace Jean-Pierre Chauveau 2, rue de la Gare Mamers

2022-03-19 16:00:00 – 2022-03-19 18:30:00 Espace Jean-Pierre Chauveau 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe Conférence autour des femmes compositrices animée par Sébastien Durand, musicologue et Professeur à l’Université de Tours, suivie à 17h d’une Scène Ouverte avec les ensembles de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois.

Entrée libre et ouverte à tous Les femmes compositrices à l’honneur ! +33 2 85 29 19 38 Conférence autour des femmes compositrices animée par Sébastien Durand, musicologue et Professeur à l’Université de Tours, suivie à 17h d’une Scène Ouverte avec les ensembles de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois.

Entrée libre et ouverte à tous Espace Jean-Pierre Chauveau 2, rue de la Gare Mamers

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Espace Jean-Pierre Chauveau 2, rue de la Gare Ville Mamers lieuville Espace Jean-Pierre Chauveau 2, rue de la Gare Mamers Departement Sarthe

Mamers Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

CONFÉRENCE AUTOUR DES FEMMES COMPOSITRICES ET SCÈNE OUVERTE Mamers 2022-03-19 was last modified: by CONFÉRENCE AUTOUR DES FEMMES COMPOSITRICES ET SCÈNE OUVERTE Mamers Mamers 19 mars 2022 Mamers sarthe

Mamers Sarthe