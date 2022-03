Conférence autour des droits des femmes par Catherine Calas Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat Catégories d’évènement: Frayssinet-le-Gélat

Lot

Conférence autour des droits des femmes par Catherine Calas Frayssinet-le-Gélat, 19 mars 2022

2022-03-19 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-19

Frayssinet-le-Gélat Lot Frayssinet-le-Gélat Catherine Calas, conférencière, s’intéresse à l’histoire des femmes à travers l’évolution des mœurs, des pensées philosophiques, et de la société. “1789-1974 : De la révolution à la création du secrétariat d’Etat à la condition féminine dirigé par Françoise Giroud : en avant vers l’équité ?”

Pendant ces 200 ans, les femmes se sont battues pour être reconnues autant que les hommes, même au prix de leur vie.

Pendant tout ce temps elles ont demandé les droits égaux aux hommes, dans la vie civile, en politique et dans le travail. Où en sommes-nous ? +33 5 65 36 61 87 ©

Frayssinet-le-Gélat

