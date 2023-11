Conférence autour de l’ouvrage « Féminicides. une histoire mondiale » Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence autour de l’ouvrage « Féminicides. une histoire mondiale » Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris, 10 décembre 2023, Paris. Le dimanche 10 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

« Féminicides. Une histoire mondiale », de Christelle Taraud Dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes. Dans Féminicides. Une histoire mondiale

(Paris, La Découverte, 2021), l’historienne Christelle Taraud a réuni

les meilleures spécialistes mondiales de la question, dont les

contributions dialoguent avec des œuvres d’artistes et d’écrivaines, des

témoignages et des archives… pour comprendre le continuum de violences

qui s’exerce contre les femmes depuis la préhistoire. Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact :

