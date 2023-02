Conférence autour de l’oeuvre de Georges Despaux « Dessiner Buchenwald » TARBES Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Conférence autour de l'oeuvre de Georges Despaux « Dessiner Buchenwald »
29 mars 2023
au Musée de la Déportation et de la Résistance
63 rue Georges Lassalle
Tarbes

2023-03-29 18:30:00 – 20:00:00

Hautes-Pyrenees Sabine Forero Mendoza, professeure en esthétique de l’art à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, présentera les productions artistiques de Georges Despaux, déporté à Buchenwald, qui parvint comme d’autres artistes à se procurer le minimum nécessaire pour dessiner quelques scènes de la vie du camp, dans des conditions précaires et dans la clandestinité… Réservation fortement conseillée musee.deportation@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 11 60 https://www.tarbes-tourisme.fr/je-decouvre/culture-musee-patrimoine/musees/le-musee-de-la-deportation-et-de-la-resistance/ TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes

