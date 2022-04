CONFÉRENCE AUTOUR DE L’EXPOSITION HENRY LHOTELLIER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

CONFÉRENCE AUTOUR DE L’EXPOSITION HENRY LHOTELLIER Boulogne-sur-Mer, 28 avril 2022, Boulogne-sur-Mer. CONFÉRENCE AUTOUR DE L’EXPOSITION HENRY LHOTELLIER Musée

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer

2022-04-28 – 2022-04-28

Musée

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Le musée met en avant un nouvel accrochage à l’occasion de l’acquisition d’un ensemble d’œuvres de l’artiste Henry Lhotellier (1908-1993). Le fonds réunit dessins préparatoires, peintures et vitraux de ses périodes abstraites, témoins de ses recherches autour des Réalités Nouvelles. Gratuit – réservation conseillée INFOS PRATIQUES

jeudi, 28 avril 2022

HORAIRES

18h30

Musée rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer

CONTACT

03 21 10 02 20

TARIFS

Gratuit – réservation conseillée +33 3 21 10 02 20 Le musée met en avant un nouvel accrochage à l’occasion de l’acquisition d’un ensemble d’œuvres de l’artiste Henry Lhotellier (1908-1993). Le fonds réunit dessins préparatoires, peintures et vitraux de ses périodes abstraites, témoins de ses recherches autour des Réalités Nouvelles. Gratuit – réservation conseillée INFOS PRATIQUES

jeudi, 28 avril 2022

HORAIRES

18h30

Musée rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer

CONTACT

03 21 10 02 20

TARIFS

Gratuit – réservation conseillée Musée

Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer Autres Lieu Boulogne-sur-Mer Adresse Musée Rue de Bernet Ville Boulogne-sur-Mer lieuville Musée Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer

CONFÉRENCE AUTOUR DE L’EXPOSITION HENRY LHOTELLIER Boulogne-sur-Mer 2022-04-28 was last modified: by CONFÉRENCE AUTOUR DE L’EXPOSITION HENRY LHOTELLIER Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 28 avril 2022

Boulogne-sur-Mer