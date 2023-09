Conférence autour de l’exposition « Gertrude Stein et Pablo Picasso » Bibliothèque André Malraux Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Venez assister à une présentation de l’exposition « Gertrude Stein et Pablo Picasso » (13 septembre 2023 – 28 janvier 2024), en compagnie d’un guide-conférencier du Musée du Luxembourg.

Gertrude Stein (1874-1946), une immigrée juive américaine, à la fois écrivaine, poète et esthète, s’installe à Paris dès 1903 peu après l’arrivée de Pablo Picasso, alors jeune artiste. Leur position d’étrangers et leur marginalité fondent leur appartenance à la bohème parisienne et leur liberté artistique. Leur amitié s’est cristallisée autour de leur travail respectif, fondateur du cubisme et des avant-gardes picturales et littéraires du XXe siècle. Leur postérité est immense.

En examinant leur complicité et leur inventivité, l’exposition du Musée du Luxembourg traversera un siècle d’art, de poésie, de musique et de théâtre, que vous êtes invité à découvrir lors de cette conférence en forme de visite guidée délocalisée.

Et pour en savoir plus sur l’exposition, cliquez ici !

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library