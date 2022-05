CONFÉRENCE – AUTOUR DE L’ALLAITEMENT Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle En compagnie de Noémie Welc, sage-femme et maman allaitante, celle-ci partagera son expérience pour comprendre les bienfaits de l’allaitement et de la relation avec son enfant.

Sur inscription // Bulle Rose puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://puzzle.thionville.fr/ Autour de l’allaitement

