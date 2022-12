Conférence autour de l’abbaye de Fécamp Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime « Copistes et artistes de la Trinité de Fécamp (990 – 1140) », par Stéphane Lecouteux. Stéphane Lecouteux est Ingénieur de recherche en sources anciennes (Université de Caen / Maison de la Recherche en Sciences Humaines / CRAHAM). Jeudi 19 octobre à 18h

Les Pêcheries – Musée de Fécamp : 3, quai Capitaine Jean Recher – 76400 Fécamp
musee@ville-fecamp.fr +33 2 35 28 31 99

