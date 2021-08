Souvigny Église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul Allier, Souvigny Conférence : Autour de la restauration du tableau La Vierge couronnant une sainte Église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Conférence : Autour de la restauration du tableau La Vierge couronnant une sainte La restauration et la remise en place dans l’église de Souvigny du tableau représentant La Vierge couronnant une sainte est l’occasion de revenir sur l’histoire mouvementée de cette œuvre ou encore les questions liées à son iconographie. Les restaurateurs qui ont travaillé plusieurs mois sur ce tableau pour lui rendre sa lisibilité présenteront les différentes étapes de cette restauration et les difficultés rencontrées. Journées nationales de l’architecture Église prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul Place Aristide Briand, 03210 Souvigny Souvigny Allier

2021-10-16T17:30:00 2021-10-16T20:00:00

