le samedi 13 novembre à 15:00

Régis Bernard vous invite à une conférence sur son métier de restaurateur d’œuvres d’art, fresquiste, décorateur. Au programme, le décryptage d’une œuvre d’art majeure, la restauration de la peinture de Raymond Moretti et Jean Cocteau, l’Âge du Verseau, actuellement exposée à la Galerie du Palais de l’Europe, et des échanges libres autour des techniques de restauration.

Gratuit, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T16:30:00

