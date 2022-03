Conférence : Autisme, la vie ensemble ! Tonneins, 31 mars 2022, Tonneins.

Conférence : Autisme, la vie ensemble ! La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2022-03-31 – 2022-03-31 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne

EUR – 9h : Accueil café

– 9h30 : Allocution d’ouverture par Cédric Bourniquel, Directeur de l’ADES.

– 9h40 : «Autisme : changer la donne… Vraiment ?». Par Danièle Langloys, Présidente d’Autisme France.

– 10h25 : Échanges avec le public.

– 10h35 : Extrait du spectacle de Bisc’Atypique «De l’ombre à la lumière». Une création poétique qui met en scène enfants, familles, professionnels et bénévoles, en situation ou non de handicap.

– 10h55 : «Autisme, pour un autre regard». Par Julie Dachez, Psychosociologue, Maître de conférences à l’INSHEA, Autrice de «La différence invisible» et «Dans ta bulle».

– 11h40 : Échanges avec le public.

– 11h50 : Bisc’Atypique, «les Okapis». Une création en cours mêlant danse, écriture et vidéo sur la neurodiversité, écrit joué et mis en scène par les jeunes du GEM IriDsens.

– 12h10 : «Autisme, la vie ensemble, perspectives et dynamiques du territoire…

Conférence : Autisme, la vie ensemble !

+33 5 53 79 12 87

– 9h : Accueil café

– 9h30 : Allocution d’ouverture par Cédric Bourniquel, Directeur de l’ADES.

– 9h40 : «Autisme : changer la donne… Vraiment ?». Par Danièle Langloys, Présidente d’Autisme France.

– 10h25 : Échanges avec le public.

– 10h35 : Extrait du spectacle de Bisc’Atypique «De l’ombre à la lumière». Une création poétique qui met en scène enfants, familles, professionnels et bénévoles, en situation ou non de handicap.

– 10h55 : «Autisme, pour un autre regard». Par Julie Dachez, Psychosociologue, Maître de conférences à l’INSHEA, Autrice de «La différence invisible» et «Dans ta bulle».

– 11h40 : Échanges avec le public.

– 11h50 : Bisc’Atypique, «les Okapis». Une création en cours mêlant danse, écriture et vidéo sur la neurodiversité, écrit joué et mis en scène par les jeunes du GEM IriDsens.

– 12h10 : «Autisme, la vie ensemble, perspectives et dynamiques du territoire…

ADES

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

dernière mise à jour : 2022-03-02 par