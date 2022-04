Conférence Auguste Renoir et Saint Briac Saint-Briac-sur-Mer, 6 mai 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Conférence Auguste Renoir et Saint Briac Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Au XIXe siècle, les artistes découvrent la peinture de paysage en plein air et la Bretagne est une de leurs

destinations privilégiées.

Dès 1850, Saint Briac accueille le rennais Francis Blin attiré par ses landes sauvages. Il y achète une maison et y invite ses amis Amédée Guérard et Paul Sébillot qui s’installent au hameau de La Chapelle. Dans les années 1880, arrivent de jeunes artistes qui y découvrent leur art et sont aujourd’hui célèbres : Paul Signac en 1885 et en 1890 ; son ami Henri

Rivière ; Emile Bernard ; mais aussi leur aîné, le peintre impressionniste Pierre Auguste Renoir qui arrive en 1886

et qui a déjà une réelle notoriété. Il s’installe au hameau de la Chapelle.

Nous avons la chance de bien connaître les conditions de son séjour, grâce à ses lettres, comme celles qu’il écrit à Monet pour l’inviter à Saint-Briac. Il inscrit la date, note son adresse. A Saint Briac, Renoir s’est tourné, non pas vers la mer, mais vers le monde rural qui est celui de sa jeune femme, pour trouver, dans l’esprit des maternités de la Renaissance italienne, une nouvelle manière de peindre. Conférence animée par Renée Mabin.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Vendredi 6 mai 2022 – 18h – Salle de la Vigie

Salle de la Vigie Rue de Pleurtuit Saint-Briac-sur-Mer

