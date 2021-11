Conférence Auditorium, 14 décembre 2021, Cesson-Sévigné.

Conférence

Auditorium, le mardi 14 décembre à 20:00

Entre conférence chamanique et conte initiatique : Sedna est une figure mythique et vitale de l’imaginaire Inuit. La femme de la mer navigue entre croyances et transgressions et gouverne hommes et animaux marins dans une dimension magique et féministe. avec la participation du Big Jam et du groupe T.E.S.T.

Entrée libre

Le mythe de Sedna ou la part de la sirène dans le chamanisme inuit

Auditorium Parc de Bourgchevreuil Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T21:30:00