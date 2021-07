Conférence-audition sur l’orgue Veules-les-Roses, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Veules-les-Roses.

Conférence-audition sur l’orgue 2021-07-17 20:30:00 – 2021-07-17

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Conférence-audition sur l’orgue de Veules les Roses. Organisé par l’association pour la sauvegarde du patrimoine Veulais.

Nous pourrons en apprendre davantage sur les caractéristiques et les possibilités de son Grand-Orgue :

Dans le cadre d’une des conférences organisées par l’ASPV, Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Veules, et sous l’égide du Groupement paroissial comme de la Municipalité.

On appréciera en particulier les qualités de cet instrument néo-classique – construit en 1948 par la manufacture lyonnaise Ruche et augmenté en 1976 par le facteur parisien Gütschenritter – à travers des extraits de morceaux de la Renaissance à nos jours :

Newman, François Couperin, Charles Piroye, Louis Vierne, Jean-Pierre Leguay,

Josquin des Prés, Louis-Nicolas Clairambault, J.S. Bach, Georg-Friedrich Haendel…

La conférence-audition sera donnée par deux passionnés :

Monsieur Philippe Petitdemange, facteur et conférencier, qui connait cet instrument de l’intérieur pour l’accorder et l’entretenir régulièrement, et

Monsieur Claude Paulmier, titulaire depuis de nombreuses années.

Elle sera animée sous la forme d’une « interview musicale » par Monsieur Jean-François Zvéguintzoff-Danbé, rédacteur de l’ouvrage, connu par ailleurs à Veules pour ses initiatives culturelles concernant les artistes russes puis américains venus peindre dans le village à la fin du XIXème siècle.

Gageons que l’assistance viendra nombreuse dans l’Eglise Saint-Martin, monument historique des XIIIème et XVIIème récemment restauré, écouter son orgue à 15 jeux réels installé dans son buffet Louis XIII au décor post-renaissance daté 1628.

Entrée libre dans le respect des dernières règles sanitaires

RDV à l’église St Martin à 20h30

Conférence-audition sur l’orgue de Veules les Roses. Organisé par l’association pour la sauvegarde du patrimoine Veulais.

Nous pourrons en apprendre davantage sur les caractéristiques et les possibilités de son Grand-Orgue :

Dans le cadre d’une des…

+33 6 87 55 79 53

Conférence-audition sur l’orgue de Veules les Roses. Organisé par l’association pour la sauvegarde du patrimoine Veulais.

Nous pourrons en apprendre davantage sur les caractéristiques et les possibilités de son Grand-Orgue :

Dans le cadre d’une des conférences organisées par l’ASPV, Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Veules, et sous l’égide du Groupement paroissial comme de la Municipalité.

On appréciera en particulier les qualités de cet instrument néo-classique – construit en 1948 par la manufacture lyonnaise Ruche et augmenté en 1976 par le facteur parisien Gütschenritter – à travers des extraits de morceaux de la Renaissance à nos jours :

Newman, François Couperin, Charles Piroye, Louis Vierne, Jean-Pierre Leguay,

Josquin des Prés, Louis-Nicolas Clairambault, J.S. Bach, Georg-Friedrich Haendel…

La conférence-audition sera donnée par deux passionnés :

Monsieur Philippe Petitdemange, facteur et conférencier, qui connait cet instrument de l’intérieur pour l’accorder et l’entretenir régulièrement, et

Monsieur Claude Paulmier, titulaire depuis de nombreuses années.

Elle sera animée sous la forme d’une « interview musicale » par Monsieur Jean-François Zvéguintzoff-Danbé, rédacteur de l’ouvrage, connu par ailleurs à Veules pour ses initiatives culturelles concernant les artistes russes puis américains venus peindre dans le village à la fin du XIXème siècle.

Gageons que l’assistance viendra nombreuse dans l’Eglise Saint-Martin, monument historique des XIIIème et XVIIème récemment restauré, écouter son orgue à 15 jeux réels installé dans son buffet Louis XIII au décor post-renaissance daté 1628.

Entrée libre dans le respect des dernières règles sanitaires

RDV à l’église St Martin à 20h30

dernière mise à jour : 2021-06-22 par