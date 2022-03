Conférence / Au temps des Caravelles : grandes découvertes des navigateurs portugais Médiathèque Violette Leduc, 21 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 16h00 à 17h15

gratuit

Cette conférence met en lumière les grandes avancées et inventions permettant l’organisation de ces voyages, ainsi que les productions hétéroclites dont ces derniers sont à l’origine.

Une conférence de Florent Planchet, historien de l’art, programmée dans le cadre de “Trésors à prendre”, le cycle en histoire de l’art de la médiathèque Violette Leduc.

Au temps des Caravelles. Le Portugal fonde à partir de la fin du Moyen-Age un immense Empire en s’établissant sur tous les continents. Les découvertes et échanges qui en résultent génèrent un enrichissement culturel et artistique exceptionnel, tant du côté portugais que des peuples rencontrés. Cette conférence a pour objectif de mettre en lumière les grandes avancées et inventions permettant l’organisation de ces voyages (navires, cartes maritimes, astrolabes) ainsi que les productions hétéroclites (meubles, objets de décoration, pièces de vaisselle) dont ces derniers sont à l’origine.

Florent Planchet. Diplômé en histoire de l’art, il porte un regard passionné sur les rapports entre art et société. Ayant partagé cette appétence en qualité de médiateur culturel et de professeur, il anime aujourd’hui dans un cadre associatif des conférences au sein de résidences médicalisées, en plus d’ateliers d’initiation à l’histoire de l’art à la Maison des Ensembles, centre d’animation du 12e arrondissement de Paris. Il est aussi le nouveau conférencier de “Trésors à prendre”, le cycle dédié à l’histoire de l’art de la médiathèque Violette Leduc.

Gratuit sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe Paris 75011

8 : Faidherbe – Chaligny (Paris) (199m) 86 : Hôpital Saint-Antoine (Nord) (Paris) (180m)



Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-violette-leduc-ex-bibliotheque-faidherbe-1724 https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

Conférence;Histoire

