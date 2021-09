Mauriac Mairie salle du conseil Cantal, Mauriac Conférence « au sujet des fouilles du monastère saint-Pierre » Mairie salle du conseil Mauriac Catégories d’évènement: Cantal

le dimanche 19 septembre à 10:00

**10 h** conférence sur les fouilles réalisées au monastère saint-Pierre par **Guillaume Roquefort**, archéologue et **Serge Vaucelle** historien de Patrimoniae (Archéologie, Histoire, Médiation), suivie à **11 h 30** de la présentation officielle et diffusion sur écran de la reconstitution de la ville au Moyen-Âge par **Ludovic Martos**.

Réservation et pass sanitaire obligatoire

