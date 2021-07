Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Conférence: Au service des hommes et de la nature Jean Eyhérald curé d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Conférence: Au service des hommes et de la nature Jean Eyhérald curé d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Conférence: Au service des hommes et de la nature Jean Eyhérald curé d’Argentière 2021-07-20 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-20 20:00:00 20:00:00 Maison de Village d’Argentière 101 rte du village

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Jean Eyhéralde (1922-2008), curé d’Argentière de 1958 jusqu’en 1998, marque de son empreinte la vie locale et l’aménagement de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc pendant ses quarante années passées dans ce magnifique territoire alpin. +33 4 50 54 03 06 dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.98427#6.92831