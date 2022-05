CONFÉRENCE AU REFUGE DE L’ARCHE Château-Gontier-sur-Mayenne, 24 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

CONFÉRENCE AU REFUGE DE L’ARCHE Le Refuge de l’Arche 13 quater Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne

Animée par Ariane Apovo, volontaire service civique Béninoise, accueillie au Refuge de l’Arche depuis le mois de janvier et pour une durée de sept mois. Son arrivée est issue d’une collaboration entre trois entités : CREDI-ONG (Centre Régional de recherche et d’Éducation pour un Développement Intégré) au Bénin, le LPA Haut-Anjou de Château-Gontier et le Refuge de l’Arche.

Ariane agit comme “ambassadrice” du Bénin et a pour mission de le présenter aux élèves et aux professionnels sous divers aspects qu’ils soient historiques, culturels, économiques ou agricoles.

Passionnée d’animaux, de la nature, et de l’environnement, elle mène différents projets avec les élèves du lycée agricole dont cette conférence.

Mardi 24 mai 2022 à 20h, le Refuge de l’Arche organise une conférence, ouverte à tous et gratuite sur le thème : “La biodiversité des zones humides et l’impact du réchauffement climatique sur les espèces migratrices en France et au Bénin”

info@refuge-arche.org +33 2 43 07 24 38 https://www.refuge-arche.org/

