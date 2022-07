Conférence : « Au Paléolithique… le gras c’est la vie ! «

Conférence : « Au Paléolithique… le gras c’est la vie ! « , 13 octobre 2022, . Conférence : « Au Paléolithique… le gras c’est la vie ! »



2022-10-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-13 Au Paléolithique… le gras c’est la vie ! par Camille Daujeard, Chargée de recherches CNRS, dans le cadre des Automnales du Livre en Mézenc-Loire-Meygal. dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville