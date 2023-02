CONFÉRENCE AU MUSÉE SOULAGES : d’Etienne-Louis Boullé à Claude Parent…, 16 février 2023, RodezRodez Musée Soulages .

Jardin du Foirail avenue Victor Hugo Rodez jeudi 16 février 2023 à 18h30

« D’Étienne-Louis Boullée à Claude Parent :Architecture et utopie »

Par Benoît Decron, directeur/conservateur du musée Soulages, Rodez – epcc

Depuis qu’ils travaillent et inventent, les architectes imaginent des bâtiments qui pour beaucoup d’entre eux ne verront pas le jour. C’est le cas pour les RCR Arquitectes dont l’exposition à Rodez présente des projets qui n’auront pas vu le jour. Ils resteront dans un carton. Les exercices des aspirants architectes, des étudiants des écoles d’architecture, passent notamment par ces projets passionnants dont les idées directrices peuvent se métamorphoser en architectures réelles.

Pour autant tous les projets ne sont pas des utopies. Cette conférence se propose de voyager entre des exemples et des personnalités sur plusieurs siècles : Étienne-Louis-Boullée, Marie-Antoine Carême (pâtissier), le familistère Godin de Guise, Josep Lluis Sert, Le Corbusier, André Bloc, Adolf Loos, Le Facteur Cheval, Claude Parent, les architectures junk des Californiens… Un libre parcours du conférencier fournira des exemples d’utopie, en historien d’art et non en architecte.

Une utopie, chacun rêve de la mettre en oeuvre : elle a la dimension d’un idéal. Elle commence par la Tour de Babel du peintre Breughel… Elle se poursuit aussi, funestement, par le Berlin d’Albert Speer.

Notre choix s’établit quant à lui de préférence entre l’art et le fonctionnalisme, le rêve et le social. Pierre Soulages distinguait l’architecte du peintre : le premier suit son projet – il a des commanditaires – le second essaie de s’en écarter-là est sa liberté. Pierre Soulages s’intéressait fortement à Boullée, sur lequel il exprimait son admiration, commentait la documentation avec Michel Ragon.

La conférence se tient dans l’auditorium du musée Soulages, accès gratuit sur réservation uniquement.

S’inscrire avec le lien suivant : https://inscription.musee-soulages-rodez.fr/conference-detienne-louis-boullee-a-claude-parent-architecture-et-utopie-jeudi-16-fevrier-2023/

http://www.musee-soulages-rodez.fr/

