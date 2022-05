Conférence au musée – De l’ABCD’R à l’ABCD’ART : voyage dans l’univers des alphabets illustrés Niort, 2 juin 2022, Niort.

Conférence au musée – De l’ABCD’R à l’ABCD’ART : voyage dans l’univers des alphabets illustrés Musée Bernard-d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort

2022-06-02 – 2022-06-02 Musée Bernard-d’Agesci 26 Avenue de Limoges

Niort 79000

EUR 5 Dans le cadre de l’exposition ABC ART : l’alphabet, de l’école au musée, le musée Bernard d’Agesci propose un cycle de 3 conférences, intitulé De l’ABCD’R à l’ABCD’ART : voyage dans l’univers des alphabets illustrés.

Deuxième rendez-vous : La caricature et l’anthropomorphisme dans les abécédaires : deux procédés pour amuser et distraire petits et grands…

Par Jean Duvallon

Durée 1h30 environ

Dans la limite des places disponibles

Source : Niort agglo

