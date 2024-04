Conférence au musée d’Argentomagus Saint-Marcel, vendredi 5 avril 2024.

Conférence au musée d’Argentomagus Saint-Marcel Indre

Conférence au Musée d’Argenton sur l’archéologie du handicap.Familles

Conférence sur le thème L’archéologie de la différence la place des personnes handicapées dans les sociétés du passé par Valérie DELATTRE.

Quel était, dans le passé proche ou lointain, le quotidien d’un individu handicapé ? Était il pris en charge par les siens ? Rejeté ? Soigné ? Accompagné ? Appareillé ?

Aujourd’hui, les progrès de l’archéologie permettent une lecture de plus en plus précise de cette prise en charge des infirmes, des corps “différents, des estropiés, des vulnérables ou des malades… . Et une réflexion collective sur l’accueil de la différence dans les sociétés qui nous ont précédés, qui vient nourrir les débats actuels sur la place et les droits des personnes handicapées dans nos sociétés contemporaines. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

Les Mersans

Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire

