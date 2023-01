Conférence au Mémorial de Falaise Falaise, 1 février 2023, Falaise .

Conférence au Mémorial de Falaise

Conférence « L’architecture de la reconstruction de Falaise » au Mémorial de Falaise par Eloïse Bregant-Belin, Diplômée d’État en Architecture.

La ville de Falaise figure parmi les villes normandes très durement éprouvées par les bombardements de l’été 1944.

Eloïse Bregant-Belin a étudié les choix architecturaux de la reconstruction de Falaise dans son mémoire de recherche « Falaise, ville de la Reconstruction du Calvados (1944-1970) » soutenu en 2022 à l’École d’architecture de Paris.

Lors de la conférence, l’architecte expliquera les choix architecturaux de la reconstruction de Falaise, de 1945 à 1961. À partir des Archives départementales du Calvados, sa recherche met en lumière le travail commun des élus et des architectes ainsi que les priorités des uns et des autres, le plan urbanistique de la ville et des environs, les styles architecturaux choisis ou encore les matériaux utilisés.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

*Conférence organisée ans le cadre du projet triennal sur les « Reconstructions en Normandie », en partenariat avec le Département du Calvados et la Communauté de communes du Pays de Falaise.

