Conférence au Mémorial de Falaise Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise

Conférence au Mémorial de Falaise Falaise, 23 novembre 2022, Falaise. Conférence au Mémorial de Falaise

Mémorial de Falaise – 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

2022-11-23 14:30:00 – 2022-11-23 16:00:00 Falaise

Calvados Conférence « Traquer et juger les responsables de la collaboration : l’exemple du Calvados » au Mémorial de Falaise par Yves Lecouturier.

Dans le cadre du projet triennal sur les « Reconstructions en Normandie », en partenariat avec le Département du Calvados et la Communauté de communes du Pays de Falaise. Comme partout en France, le Calvados a connu son lot de collaborateurs aux actions plus ou moins criminelles dans leur lutte contre les Juifs ou les Résistants. Des hommes mais aussi des femmes sont donc recherchés à la Libération. Dès 1943, certains font l’objet de règlements de compte expéditifs, souvent qualifiés d’ « épuration sauvage ». D’autres sont jugés par les tribunaux d’épuration, comme l’expliquera Yves Lecouturier à partir d’exemples précis. À l’issue de la conférence, une vente-signature des ouvrages d’Yves Lecouturier sera organisée : « L’épuration sauvage en Normandie » ; « Julien Lenoir, collaborateur caennais » ; « Bernard Jardin, gestapiste normand et L’ange noir de la Gestapo ». Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Conférence « Traquer et juger les responsables de la collaboration : l’exemple du Calvados » au Mémorial de Falaise par Yves Lecouturier.

Dans le cadre du projet triennal sur les « Reconstructions en Normandie », en partenariat avec le Département du Calvados et la Communauté de communes du Pays de Falaise. Comme partout en France, le Calvados a connu son lot de collaborateurs aux actions plus ou moins criminelles dans leur lutte contre les Juifs ou les Résistants. Des hommes mais aussi des femmes sont donc recherchés à la Libération. Dès 1943, certains font l’objet de règlements de compte expéditifs, souvent qualifiés d’ « épuration sauvage ». D’autres sont jugés par les tribunaux d’épuration, comme l’expliquera Yves Lecouturier à partir d’exemples précis. À l’issue de la conférence, une vente-signature des ouvrages d’Yves Lecouturier sera organisée : « L’épuration sauvage en Normandie » ; « Julien Lenoir, collaborateur caennais » ; « Bernard Jardin, gestapiste normand et L’ange noir de la Gestapo ». Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. +33 2 31 06 06 45 https://www.memorial-falaise.fr/ Bab XIII

Falaise

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Falaise Autres Lieu Falaise Adresse Mémorial de Falaise - 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados Ville Falaise lieuville Falaise Departement Calvados

Falaise Falaise Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/falaise/

Conférence au Mémorial de Falaise Falaise 2022-11-23 was last modified: by Conférence au Mémorial de Falaise Falaise Falaise 23 novembre 2022 Calvados falaise Mémorial de Falaise - 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Falaise Calvados