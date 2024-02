Conférence au Keréden Lieu-dit Kerhunou Locarn, jeudi 22 février 2024.

« Explorez le monde de demain » avec Henri de Grossouvre et Blandine Ripert

Henri de Grossouvre et Blandine Ripert vous invitent à plonger au cœur d’une France et d’un monde en perpétuelle mutation. Explorez les métiers émergents qui façonneront demain et découvrez comment la jeunesse peut être le moteur de l’innovation.

Début : 2024-02-22 16:00:00

Lieu-dit Kerhunou Le Keréden

Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne ecolodgehotel@lekereden.bzh

