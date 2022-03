Conférence au jardin potager de Miromesnil Jardin potager du château de Miromesnil, 4 juin 2022, Tourville-sur-Arques.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin potager du château de Miromesnil

### Visites-conférences : nos actions pour préserver la biodiversité. Les samedi et dimanche, de 10h et 15h, nos visites-conférences vous présenteront toutes nos techniques et stratégies pour entretenir le jardin dans le respect et la volonté de préserver la biodiversité du potager. ### Salon de thé et gourmandises fleuries. Et vous, avez-vous déjà mangé des fleurs ? Quoi de plus ressourçant qu’une tisane faite maison à partir des fleurs du jardin, accompagnée de biscuits fleuris. ### Ateliers enfants : Ces petits biscuits, vos enfants vont en connaitre tous les secrets. Nous leur proposons de patisser les leurs pour les déguster sur place ou de les ramener à la maison.

15€

Visites conférences sur nos techniques de préservation de la biodiversité du jardin potager, salon de thé aux gourmandises fleuries, atelier pour les enfants…

Jardin potager du château de Miromesnil Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Seine-Maritime



