**Conférence** animée par **Pierre Le Sidaner**, Directeur de l’Informatique à l’Observatoire de Paris, Directeur technique de Paris Astronomical Data Centre. **L’observatoire virtuel en astronomie** s’est développé depuis une quinzaine d’années pour faciliter l’utilisation partagée des données donc optimiser leurs usages. Il s’établit autour de l’International Virtual Observatory Alliance qui définit les standards de partage des données. On proposera un rapide tour d’horizon des usages de l’observatoire virtuel en astronomie et en planétologie, des enjeux qu’il soulève, de son mode particulier de fonctionnement, de ses usages, de sa place dans la science ouverte. Pour terminer par la présentation d’un cas concret d’utilisation de l’observatoire virtuel. ———————— Infos pratiques ———————— > Mardi 5 avril à 18 h > Tout public dès 15 ans > Entrée gratuite > Réservation conseillée : [[https://bit.ly/3LbgAb7](https://bit.ly/3LbgAb7)](https://bit.ly/3LbgAb7)

Un rapide tour d’horizon des usages de l’observatoire virtuel en astronomie et en planétologie, des enjeux qu’il soulève… Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

