**Dimanche 12 décembre 2021 à 17h, le Forum des Sciences propose une conférence sur le « Paysage de l’avant-pays varisque : le soleil d’hier dans les charbons d’aujourd’hui ».** En partenariat avec la Société Géologique du Nord * Infos et réservation : tel. 03 59 73 96 00 Dimanche 12 décembre 2021 à 17h, le Forum des Sciences propose une conférence sur le « Paysage de l’avant-pays varisque : le soleil d’hier dans les charbons d’aujourd’hui ». Forum des sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T20:00:00

