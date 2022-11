Conférence – Au coeur et autour de la forêt de Cerisy Cerisy-la-Forêt Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Conférence – Au coeur et autour de la forêt de Cerisy Cerisy-la-Forêt, 9 décembre 2022

L'association des amis de l'abbaye et le pôle rural de la MRSH de Caen vous invitent à une conférence de Mme Elisabeth RIDEL-GRANGER (ingénieur au CNRS) et M. Philippe MADELINE (professeur de géographie à l'université Caen Normandie) le vendredi 9 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Cerisy-la-forêt. Cette conférence prend place dans le cadre de la sortie du livre « Forêt et Territoires. Au coeur et autour de la forêt de Cerisy, des ducs de Normandie à nos jours », elle sera suivie d'une séance de dédicace au pub de l'Abbaye.

