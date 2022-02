Conférence – Au cœur de l’hiver Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Conférence – Au cœur de l’hiver Rosheim, 23 février 2022, Rosheim. Conférence – Au cœur de l’hiver Rosheim

2022-02-23 – 2022-02-23

Rosheim Bas-Rhin EUR Une rencontre pluridisciplinaire menée par toute l’équipe des thérapeutes de Terre du Mieux-Être qui vous invite à vous réchauffer, découvrir à travers les différents talents, comment conserver votre bien-être en hiver. Programme et thèmes abordés disponibles en téléchargement Toute l’équipe des thérapeutes de Terre du Mieux-Être vous invite à venir vous réchauffer, découvrir à travers les différents talents, comment conserver votre bien-être en hiver. +33 6 30 87 49 08 Une rencontre pluridisciplinaire menée par toute l’équipe des thérapeutes de Terre du Mieux-Être qui vous invite à vous réchauffer, découvrir à travers les différents talents, comment conserver votre bien-être en hiver. Programme et thèmes abordés disponibles en téléchargement Rosheim

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Conférence – Au cœur de l’hiver Rosheim 2022-02-23 was last modified: by Conférence – Au cœur de l’hiver Rosheim Rosheim 23 février 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin