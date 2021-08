Myennes Château de Myennes Myennes, Nièvre Conférence au château de Myennes Château de Myennes Myennes Catégories d’évènement: Myennes

Nièvre

Conférence au château de Myennes Château de Myennes, 19 septembre 2021, Myennes. Conférence au château de Myennes

Château de Myennes, le dimanche 19 septembre à 17:00

Le dimanche à 17h une conférence aura lieu au château et sera suivie d’un verre de l’amitié

Gratuit

Ouverture du parc du château de Myennes ainsi que d’un salon de réception. Durant ces deux jours exposition sur l’histoire du lieu et de ses illustres occupants. Château de Myennes 13 rue de Paris, 58440 Myennes Myennes Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Myennes, Nièvre Autres Lieu Château de Myennes Adresse 13 rue de Paris, 58440 Myennes Ville Myennes lieuville Château de Myennes Myennes