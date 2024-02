Conférence au Château de Mongenan Les cinq sens du jardinier, sentir, ressentir, pressentir Portets, dimanche 14 avril 2024.

Conférence au Château de Mongenan Les cinq sens du jardinier, sentir, ressentir, pressentir Portets Gironde

Le jardin des cinq sens servira aussi de thème aux rencontres de printemps du château de Mongenan qui concourt cette année au titre de plus beau jardin potager

Aristote disait C’est dans la chair que s’origine la perception des choses . Le jardin donne à sentir, à goûter, à toucher, à entendre et à voir. Il est art fragile et temporaire comme un parfum, il est le banquet par lequel j’accède à l’existence, il chante et roucoule, bruit et croasse dans un permanent babil, il s’agite dans l’air léger, de l’aile il frôle le visiteur, le caresse d’un feuillage, le retient par une branche, le réveille et l’éblouit par ses couleurs avant que n’advienne le verbe qui indique par son dessein, ce qu’il a voulu dire, par ses volumes pleins de grâce, par ses moissons blondes et ses longueurs alignées, par ses arbres issus des entrailles de la terre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

16 Rue de Mongenan

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence au Château de Mongenan Les cinq sens du jardinier, sentir, ressentir, pressentir Portets a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Cadillac-Podensac