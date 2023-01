Conférence au Château de Mongenan : Le premier cercle de Louis XV Portets, 5 février 2023, Portets OT Cadillac-Podensac Portets.

Conférence au Château de Mongenan : Le premier cercle de Louis XV

Pour célébrer ses quarante années d'ouverture à la visite, le château de Mongenan a choisi de rendre hommage à un grand roi sacré il y a exactement trois siècles . Bien qu'on le surnomme Le Bien-Aimé, Louis XV est demeuré pour ses meilleurs amis et pour beaucoup d'historiens un personnage énigmatique . Peu loquace, dépressif, solitaire, amateur d'art de jardins, de chasse et de chiens, il laisse, non sans raison le souvenir d'un homme à femmes, alors qu'il fut d'abord passionné de politique, attentif à la marche de son royaume, soucieux du bonheur de ses sujets et de la grandeur de la France.

En treize conférences, Florence Mothe tracera le portrait de ce grand méconnu qui fit de son règne une parenthèse enchantée, permit l’éclosion des écrivains et des philosophes, fixa les canons du goût et permit à la France d’accéder aux Lumières.

