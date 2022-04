Conférence & Ateliers : Sédentarité, quand bouger devient essentiel Centre Culturel – Place saint-Exupéry Belberaud Catégories d’évènement: Belberaud

Conférence & Ateliers : Sédentarité, quand bouger devient essentiel Centre Culturel – Place saint-Exupéry, 13 mai 2022, Belberaud. Conférence & Ateliers : Sédentarité, quand bouger devient essentiel

du vendredi 13 mai au samedi 14 mai à Centre Culturel – Place saint-Exupéry

_**VENDREDI 13 MAI A 19H30**_ —————————– ### **_CONFERENCE : Sédentarité, quand bouger devient essentiel_** Qu’entendons-nous par sédentarité ? Inactivité physique ? Mode de vie actif ? Activité physique adaptée ? Sport / santé ? Sommes-nous tous réellement concernés ? De plus en plus de professionnels de santé nous alertent sur les dangers de la sédentarité. L’évolution de nos modes de vie devient un sujet majeur de promotion de la santé. efFORMip, équipe pour favoriser la FORMe dans l’ intérêt du patient, par son dispositif Maison Sport Santé déployé sur la Haute-Garonne, apportera les éléments pour mieux appréhender ces notions liées à nos comportements et répondra à l ’ensemble des questions que vous vous posez ! **_SAMEDI 14 MAI DE 10H A 12H30_** ———————————- ### _**ATELIERS de découverte et de sensibilisation :**_ * Chi gong * Gymnastique * Stretching Postural * Marche Nordique * Tests de condition physique & conseils personnalisés * Silver & Fit XIII Equilibre, activités autour du ballon ovale

Vendredi 13 mai à 19h30 Conférence : Sédentarité, quand bouger devient essentiel & Samedi 14 mai de 10h à12h30 Ateliers de découverte et de sensibilisation Centre Culturel – Place saint-Exupéry 31450 belberaud Belberaud

