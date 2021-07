Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Conférence / Atelier plein air : « la relation avec ma part vibratoire » Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Conférence / Atelier plein air : « la relation avec ma part vibratoire » Gréoux-les-Bains, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Gréoux-les-Bains. Conférence / Atelier plein air : « la relation avec ma part vibratoire » 2021-07-06 – 2021-07-06 Les jardins d’Aurabelle Domaine d’Aurabelle

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence EUR 6 L’association UN PAS VERS SOI organise une Conférence/atelier sur inscription pour évoquer « la relation avec ma part vibratoire ». atger.catherine@gmail.com +33 7 84 12 84 45 http://sandrine-giuliani.simplesite.com/ dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Les jardins d'Aurabelle Domaine d'Aurabelle Ville Gréoux-les-Bains lieuville 43.73858#5.86297