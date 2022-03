CONFERENCE/ATELIER LES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES SAUVAGES Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes

CONFERENCE/ATELIER LES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES SAUVAGES Portiragnes, 21 mai 2022, Portiragnes. CONFERENCE/ATELIER LES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES SAUVAGES Portiragnes

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 12:00:00

Portiragnes Hérault Portiragnes A partir d’un bouquet ramassé autour du lieu de la conférence, Florence Faure Brac vous parlera des différentes possibilités d’utiliser les plantes avec ce qui vous entoure. Vous êtes invités à observer les plantes sous toutes leurs coutures afin de pouvoir en imprégner votre mémoire.

Connaître et savoir utiliser à bon escient les plantes que nous offre notre environnement le plus immédiat. Pouvoir les identifier, les récolter les utiliser en toute sécurité. Conférence par Florence Faure- Brac.

Tout public à partir de 12 ans #SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT Vous êtes invités à observer les plantes sous toutes leurs coutures afin de pouvoir en imprégner votre mémoire et pouvoir les utiliser en toute sécurité!

A partir d’un bouquet ramassé autour du lieu de la conférence, Florence Faure Brac vous expliquera comment identifier, récolter et utiliser les plantes!

Tout public à partir de 12 ans accueil.mediatheque@ville-portiragnes.fr +33 4 67 09 99 48 A partir d’un bouquet ramassé autour du lieu de la conférence, Florence Faure Brac vous parlera des différentes possibilités d’utiliser les plantes avec ce qui vous entoure. Vous êtes invités à observer les plantes sous toutes leurs coutures afin de pouvoir en imprégner votre mémoire.

Connaître et savoir utiliser à bon escient les plantes que nous offre notre environnement le plus immédiat. Pouvoir les identifier, les récolter les utiliser en toute sécurité. Conférence par Florence Faure- Brac.

Tout public à partir de 12 ans #SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT Portiragnes

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Portiragnes Autres Lieu Portiragnes Adresse Ville Portiragnes lieuville Portiragnes Departement Hérault

Portiragnes Portiragnes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portiragnes/

CONFERENCE/ATELIER LES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES SAUVAGES Portiragnes 2022-05-21 was last modified: by CONFERENCE/ATELIER LES PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES SAUVAGES Portiragnes Portiragnes 21 mai 2022 Hérault Portiragnes

Portiragnes Hérault