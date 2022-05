Conférence & atelier: Jardin au naturel et permaculture Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs

Jura

Conférence & atelier: Jardin au naturel et permaculture Clairvaux-les-Lacs, 7 mai 2022, Clairvaux-les-Lacs. Conférence & atelier: Jardin au naturel et permaculture Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs

2022-05-07 – 2022-05-07 Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs 9 Rue du Parterre

Clairvaux-les-Lacs Jura Clairvaux-les-Lacs Le samedi 7 mai 2022 à 10h: Conférence et atelier autour du jardin au naturel et de la permaculture Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs

9 rue du Parterre 03.84.25.80.68

media-clairvauxleslacs@terredemeraude.fr Organisé par le CPIE du Haut-Jura media-clairvauxleslacs@terredemeraude.fr +33 3 84 25 80 68 Le samedi 7 mai 2022 à 10h: Conférence et atelier autour du jardin au naturel et de la permaculture Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs

9 rue du Parterre 03.84.25.80.68

media-clairvauxleslacs@terredemeraude.fr Organisé par le CPIE du Haut-Jura Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Clairvaux-les-Lacs, Jura Autres Lieu Clairvaux-les-Lacs Adresse Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs 9 Rue du Parterre Ville Clairvaux-les-Lacs lieuville Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs 9 Rue du Parterre Clairvaux-les-Lacs Departement Jura

Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clairvaux-les-lacs/

Conférence & atelier: Jardin au naturel et permaculture Clairvaux-les-Lacs 2022-05-07 was last modified: by Conférence & atelier: Jardin au naturel et permaculture Clairvaux-les-Lacs Clairvaux-les-Lacs 7 mai 2022 Clairvaux-les-Lacs Jura

Clairvaux-les-Lacs Jura